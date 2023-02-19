В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек

В Челябинске в субботу, 18 февраля, в торговом комплексе «Карнавал» сработала пожарная сигнализация – в здании произошло возгорание.

На момент прибытия огнеборцев из окон второго этажа шел дым. Самостоятельно из здания эвакуировались около 200 человек. Пострадавших нет.

«На втором этаже, в отделе детской мебели, обнаружен очаг пожара. Горение ликвидировано в считанные минуты. Сработала автоматическая система спринклерного пожаротушения. Благодаря автоматической пожарной защите, установленной в здании, удалось избежать серьёзных последствий», - сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На место происшествия была направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины возникновения возгорания.