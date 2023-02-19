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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске сотрудники полиции предотвратили возможный конфликт на территории торгового комплекс
19.02.2023

В отдел полиции «Центральный» доставили 15 несовершеннолетних, вызвали их родителей

В Челябинске полицейские предотвратили возможный конфликт на территории ТК с участием подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.02.2023

В челябинском лицее, где отравились дети, заменили все работников пищеблока
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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19.02.2023

В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.02.2023

В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек

В Челябинске в субботу, 18 февраля, в торговом комплексе «Карнавал» сработала пожарная сигнализация – в здании произошло возгорание.

На момент прибытия огнеборцев из окон второго этажа шел дым. Самостоятельно из здания эвакуировались около 200 человек. Пострадавших нет.

«На втором этаже, в отделе детской мебели, обнаружен очаг пожара. Горение ликвидировано в считанные минуты. Сработала автоматическая система спринклерного пожаротушения. Благодаря автоматической пожарной защите, установленной в здании, удалось избежать серьёзных последствий», - сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На место происшествия была направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины возникновения возгорания.

ГУ МЧС России по Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сотрудники полиции предотвратили возможный конфликт на территории торгового комплекс
19.02.2023

В отдел полиции «Центральный» доставили 15 несовершеннолетних, вызвали их родителей

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Экс-губернатора Челябинской области просят признать банкротом

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Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране

15.02.2023 16:30

На ТНТ стартует новое шоу «Бьюти Баттл» с ведущей Глюк’oZой

15.02.2023 16:27

На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

15.02.2023 16:18

В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей

15.02.2023 15:52

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин

15.02.2023 15:32

Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта

15.02.2023 15:14

Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале

15.02.2023 14:50

ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании