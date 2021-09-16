В Челябинске компания незаконно оборудовала платную автостоянку на муниципальной земле

По требованию арокуратуры Арбитражный суд обязал коммерческую организацию ООО «САДАМ» вернуть администрации Челябинска самовольно занятый под автостоянку земельный участок.

Установлено, что коммерческой организацией ООО «САДАМ» самовольно занят и незаконно использовался под размещение круглосуточной платной автомобильной стоянки земельный участок, расположенный в Ленинском районе по улице Агалакова, 64.

«Земельный участок под автостоянку использовался в целях извлечения прибыли без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю. Незаконное использование земельного участка нарушало интересы неограниченного круга лиц, как самого муниципального образования, так и субъектов малого и среднего предпринимательства, лишенных возможности реализовать в установленном законом порядке свое право на получение этого земельного участка», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокуратура области обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением об истребовании земельного участка из незаконного владения.

Арбитражный суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязал ответчика в 15-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу освободить и передать администрации Челябинска земельный участок, приведя его в пригодное для использования состояние.