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В Челябинске махинации с подземным переходом вылились в уголовное дело

В Челябинске по материалам прокурорской проверки подземного перехода возле автовокзала «Северные ворота» в следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий лицами из числа руководства МУП «Геоцентр» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура установила, что подземный переход на пересечении Свердловского тракта и улицы Черкасской передан по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Геоцентр Челябинска».

В свою очередь предприятие по договору аренды предоставило переход ООО «Парковки плюс», которому 20 предпринимателей уже несколько лет ежемесячно вносят арендную плату за торговую деятельность.

«Назначение сооружения – транспортное, техническим паспортом торговые объекты в его составе не предусмотрены, - пояснила Мамаева. - Условиями договора предусмотрена обязанность использовать объект по целевому назначению, не предоставлять его другим лицам и не совершать иных сделок с объектом без письменного разрешения арендодателя».

Однако руководство МУП «Геоцентр» никаких мер по устранению нарушений по использованию перехода не предприняло.