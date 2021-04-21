В Челябинске мужчина устроил стрельбу во дворе дома

В Челябинске мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе дома на Северо-Западе города. По данным источника в правоохранительных органах, у него произошел конфликт с группой молодых людей.

Челябинцы услышали звуки выстрелов вчера, 20 апреля, ближе к ночи. По нашим данным, сначала мужчина открыл стрельбу, а потом ранил себя.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в полиции проводится проверка.

«Факт зарегистрирован, участники события установлены. Проводится проверка с дальнейшим принятием процессуального решения», - прокомментировали агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском Главке.