В Челябинске на пожаре пострадали два человека
В Челябинске загорелась квартира в многоквартирном доме. Два человека госпитализированы.
ЧП произошло в квартире, расположенной в доме на улице Ржевской. Возгорание возникло на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Из зоны задымления пожарные вывели 10 человек, еще 15 человек вышли самостоятельно.
Два человека пострадали и переданы медикам.
Как сообщили в МЧС по Челябинской области, сейчас пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона работают по пожару повышенного номера сложности. На данный момент возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.
Обстоятельства пожара будут уточняться.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.