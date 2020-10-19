В Челябинске на пожаре пострадали два человека

В Челябинске загорелась квартира в многоквартирном доме. Два человека госпитализированы.

ЧП произошло в квартире, расположенной в доме на улице Ржевской. Возгорание возникло на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Из зоны задымления пожарные вывели 10 человек, еще 15 человек вышли самостоятельно.



Два человека пострадали и переданы медикам.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, сейчас пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона работают по пожару повышенного номера сложности. На данный момент возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.

Обстоятельства пожара будут уточняться.