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В Челябинске на пожаре пострадали два человека

Происшествия
Сегодня, 10:46
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В Челябинске загорелась квартира в многоквартирном доме. Два человека госпитализированы.

ЧП произошло в квартире, расположенной в доме на улице Ржевской. Возгорание возникло на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Из зоны задымления пожарные вывели 10 человек, еще 15 человек вышли самостоятельно.


Два человека пострадали и переданы медикам.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, сейчас пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона работают по пожару повышенного номера сложности. На данный момент возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.

Обстоятельства пожара будут уточняться.

 

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