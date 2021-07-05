05.07.2021
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
05.07.2021
В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника
05.07.2021
В Челябинске стартует третий этап опрессовки
05.07.2021
В Верхнем Уфалее отменены все массовые мероприятия до конца лета
05.07.2021
В Челябинске два общественных пространства выбились в лидеры благоустройства
05.07.2021
В челябинском горсаду имени Пушкина детишек веселил Пластилин
В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника
30.06.2021
В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком
24.06.2021
Арестованы сотрудники ГИБДД, которые выдавали права без сдачи экзаменов
22.06.2021
Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет
17.06.2021
В отношении гендиректора фонда капремонта Челябинской области может быть возбуждено дело
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021