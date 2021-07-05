В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника

В Челябинске следователи выясняют причины смерти девятилетнего школьника. Его тело было обнаружено в одном из домов в Ленинском районе города.

Как сообщил собственный источник в силовых структурах региона, тело было найдено в одном из домов по улице Вагнера. Имеются признаки суицида. Сейчас проводится проверка, не исключается версия доведения до самоубийства.

В пресс-службе СКР по региону пообещали информацию прокомментировать позднее.