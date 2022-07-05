Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка, жившая в частном доме в Тракторозаводском районе.

Также на прошлой неделе жертвой смертельного вируса стала дикая лиса в Верхнеуральском районе (поселок Сурменевский), сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

В обоих населенных пунктах, где выявлены погибшие животные, по распоряжению правительства Челябинской области установлен карантин и будет проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

В целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных и обеспечения эпизоотического благополучия ветслужба региона утвердила план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.

С начала года в Челябинской области от смертельного вируса, помимо вышеназванных животных, скончались 35 животных - 15 собак, две енотовидные собаки, девять лис, семь кошек и две декоративные крысы.