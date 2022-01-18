В Челябинске педагог унижала ребенка из-за стихотворения, которое он выучил не по заданной теме

К уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой обратилась мама ученика второго класса одной из школ Челябинска (по этическим соображениям номер школы не разглашается). Она рассказала, что педагог унижала ребенка из-за того, что что мальчик выучил стихотворение не по заданной теме.

Об этом детский омбудсмен сообщила на своей странице в социальной сети.

«К нам обратилась мама ученика второго класса. Она сообщила, что педагог на уроке причинила моральную и физическую боль моему ребенку по причине того, что ребёнок выучил стихотворение не по заданной теме. Она сильно кричала, унижала и впоследствии дернула ребенка за руку, так как он боялся подойти к столу учителя и посмотреть, что написано в дневнике у другого ученика. Мой ребёнок заплакал от испытываемой боли в руке. Дети, ставшие свидетелями этого, испугались», - говорится в сообщении.



О случившемся мама узнала от родителей одноклассников. Мама сообщила об инциденте руководству школы. Учитель свою вину не признала, обвинив ребенка. По утверждению мамы, учитель оказывала психическое давление и применяла жёсткие меры в отношении учеников не в первый раз. Другие дети в классе тоже боятся ходить в школу и постоянно находятся в нервном напряжении.

Ребенок был переведен в другой класс. Это же в отношении своих детей сделали и многие другие родители.

«Получив этот тревожный сигнал, мы организовали рабочую встречу на территории школы, чтобы на месте разобраться в ситуации и выяснить достоверность фактов.

Вместе с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам ребенка во встрече приняли участие старший помощник прокурора Тракторозаводского района Анастасия Караванская, сотрудники правоохранительных органов и представитель комитета по делам образования.

Нам удалось установить все факты. Подтвердилось то, что мама писала в обращении», - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе.



Ситуацию под свой контроль взяла прокуратура. И в данный момент ожидается административное решение в отношении педагога.