В Челябинске пожарные предотвратили угрозу взрыва в ангаре с древесиной

60 газовых баллонов эвакуировали огнеборцы Челябинска при тушении пожара в ангаре с древесиной. Угроза взрыва была предотвращена.

Пожар в ангаре с древесиной на улице Кожзаводской произошел вечером 14 июля. В силу специфики объекта – производство с деревообрабатывающей продукцией – силы к месту происшествия были направлены по повышенному номеру сложности.

«В ходе разведки установлено, что горит древесина внутри ангара и есть угроза распространения огня на помещение, где находятся баллоны с газом. Наряду с тушением, сотрудники МЧС в условиях высокой температуры с соблюдением необходимой техники безопасности эвакуировали злополучные баллоны во избежание еще большей беды», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Пожарные предотвратили угрозу взрыва, эвакуировав из опасной зоны 52 баллона с кислородом и 8 баллонов с пропаном.