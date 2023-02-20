В Челябинске пожарные спасли угоревшую в дыму кошку

В Челябинске огнеборцы спасли на пожаре домашних собаку и кошку. Мурлыку, угоревшую в дыму, сотрудники МЧС откачали с помощью кислородной маски.

Животные попали в беду в многоквартирном доме по улице Богдана Хмельницкого, где сегодня утром, 20 февраля, произошел пожар в квартире на втором этаже.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, когда пожарные прибыли на место происшествия, горели вещи на балконе на площади три квадратных метра. Самостоятельно из дома эвакуировались двадцать человек, в том числе трое детей.

Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайший срок - огнеборцам удалось не допустить распространения пламени на соседние квартиры.

На ликвидации пожара работали четыре единицы техники и 13 сотрудников четвертой пожарно-спасательной части.

Причины возгорания выясняют сотрудники отделения дознания.