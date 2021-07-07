В Челябинске при странных обстоятельствах умер двухлетний ребенок

В Челябинске следователи устанавливают причины смерти двухлетнего мальчика, который умер в учреждении для пребывания детей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

“В дневное время 5 июля 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в учреждение для пребывания детей в Курчатовском районе областного центра скончался двухлетний мальчик. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено”, - рассказал Шишков.

В следственном комитете организована доследственная проверка. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна.

Тело мальчика направили на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.