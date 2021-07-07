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В Челябинске при странных обстоятельствах умер двухлетний ребенок

В Челябинске следователи устанавливают причины смерти двухлетнего мальчика, который умер в учреждении для пребывания детей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. 

 “В дневное время 5 июля 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в учреждение для пребывания детей в Курчатовском районе областного центра скончался двухлетний мальчик. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено”, - рассказал Шишков. 

 В следственном комитете организована доследственная проверка. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна.

 Тело мальчика направили на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

 По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

СКР
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.07.2021

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