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В Челябинске продолжают закрывать магазины за нарушения режима повышенной готовности

Полицейские Челябинска продолжают проверки магазинов и торговых центров на предмет нарушение санитарных норм. За нарушение требований повышенной готовности по решению суда закрыто еще два магазина.

Об этом сегодня, 25 января, на традиционном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в магазинах и торговых центрах. 330 предприятий проверили на минувшей неделе совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора. Два предприятия торговли по решению суда закрыты. Мы просим предпринимателей не расслабляться и не нарушать требования соблюдения санитарного режима», - сообщил Извеков.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен до 21 февраля.

Жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах. Также южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей.