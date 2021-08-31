В Челябинске прохожие задержали вооруженного грабителя

В Челябинске прохожие задержали вооруженного ножом мужчину, который пытался ограбить продавца торговой точки. С ним сейчас разбираются сотрудники полиции.

Вечером 30 августа наряду группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии из отдела полиции «Курчатовский» поступило сообщение о том, что около одного из павильонов на Комсомольском проспекте местными жителями задержан подозреваемый в разбое.

«К оперативно прибывшим росгвардейцам обратилась продавец торговой точки, которая указала на мужчину. С ее слов, он попросил нож, чтобы открыть консервы. Однако, после того, как нож оказался в его руках, стал угрожать им и требовать передать ему все вырученные за смену деньги. Получив отказ, гражданин выбежал на улицу, где был задержан мимо проходящими горожанами», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 42-летний челябинец.

Подозреваемый был задержан. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая нож.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.