В Челябинске пьяный дебошир с игрушечным пистолетом напал на продавцов
Происшествия
Сегодня, 15:13
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска задержали пьяного дебошира, который пытался украсть бутылку дорогого коньяка. Когда продавцы магазина пытались самостоятельно остановить вору, он стал угрожать им пистолетом. Сотрудники торговой точки это не знали и серьезно перепугались.

 

Инцидент между продавцами и пьяным молодым человеком произошел в одном из продуктовые магазинов, расположенных по улице Цвиллинга в Советском районе Челябинска 15 декабря около 10 часов вечера. Причиной раздора стала бутылочка коньяка, которую он попытался вынести из магазина. А когда сотрудники магазина преградили ему выход он достал пистолет. Перепуганные сотрудник нажали тревожную кнопку.

«Спустя 4 минуты бойцы группы быстрого реагирования ЧОП «Витяз» уже были на месте происшествия, к чему нарушитель спокойствия совершенно не был готов. Он начал оказывать активное сопротивление. Даже когда на его руках защелкнулись наручники, парень все ровно не успокаивался. В адрес сотрудников охраны посыпались уже словестные угрозы, ведь виноватым он себя не признавал даже когда в помещении появились сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

Дебошир был задержан и доставлен в полицию. Пистолет у него изъят. Он оказался игрушечным.

«В отделе полиции «Советский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству.

Автор: 
Инна Шемаева
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