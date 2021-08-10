В Челябинске раскрыта серия квартирных краж, горожан призывают к бдительности

Полицейские Челябинска призывают к бдительности владельцев выходящих на козырьки подъездов и к пожарным лестницам квартир на первых и последних этажах: в областном центре начались квартирные кражи.

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции Металлургического района задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления, мужчина.

«Противоправные деяния он осуществлял в дневное время, пока владельцев не было дома. В чужие квартиры, расположенные на первых этажах, подозреваемый проникал через открытые окна и похищал ценные вещи, в основном сотовые телефоны и негабаритную технику. Суммы ущерба, причиненного гражданам, варьировались от десяти до сорока тысяч рублей. Похищенное имущество подозреваемый сбывал, денежными средствами распоряжался по своему усмотрению», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Чтобы обезопасить свое имущество от преступных посягательств, сотрудники полиции рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности и установить надежные двери и замки, по возможности оборудовать квартиры системами охранной сигнализации.

«Выходя из квартиры закрывайте двери и окна. Уезжая на длительное время, попросите соседей или родных забирать корреспонденцию из почтового ящика и присматривать за помещением. В случае совершения кражи незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02, с сотового – 102», - советуют стражи порядка.