Управляющую компанию Челябинска накажут за травму ребенка на детской площадке

Управляющую компанию Челябинска накажут за травму, полученную шестилетним мальчиком на детской площадке во дворе дома №32 по улице 2-й Шагольской.

Проверку по факту происшествия провела прокуратура Курчатовского района, установив, что 15 апреля этого года во время игры на ребенка упала металлическая опора ограждения. Мальчик получил перелом ногтевой фаланги пальца со смещением, что является вредом здоровью средней тяжести.

Установлено, что во дворе многоквартирного дома ремонтировали отдельные секции ограждения детской площадки. Опорные столбы остались в грунте, а поврежденные пролеты сетки забора сняли.

Как отмечают в пресс-центре областной прокуратуры, к несчастному случаю привели несоблюдение требований безопасности при проведении ремонтных работ управляющей компанией и неправильное использование игрового оборудования.

Районная прокуратура внесла руководителю УК ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района» представление о привлечении виновных лиц к ответственности.

Также прокурор обратился в суд с иском о взыскании с управляющей компании ста тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда.

Напомним, в Миассе травма, полученная семилетней девочкой при катании с горки, стала основанием для возбуждения в следственном отделе уголовного дела по статье «Халатность» - ребенок лишился части мизинца.