В Миассе семилетняя девочка лишилась части пальца при катании с бесхозной горки

В Миассе (Челябинская область) семилетняя девочка лишилась части пальца, катаясь с бесхозной горки.

Травму ребенок получил во дворе дома №15 по улице Керченской, за ДК «Строитель». Мама пострадавшей рассказала о случившемся Народному фронту. По словам женщины, ее дочка зацепилась мизинцем за дырку в металле – малышке оторвало фалангу пальца, сохранить который, к сожалению, не удалось.

Жительница Миасса пыталась найти ответственных за опасную конструкцию, но самостоятельно добиться справедливости не сумела.

«Мы подключились к ситуации и выяснили, что горка является бесхозяйным объектом. Кто и когда ее здесь установил – неизвестно. Мы обратились в прокуратуру с целью установить и наказать виновника трагедии», - сообщили в челябинском региональном отделении Народного фронта.