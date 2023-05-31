31.05.2023
ММК представит свою продукцию на крупнейшем рынке Южного Кавказа
31.05.2023
В Миассе семилетняя девочка лишилась части пальца при катании с бесхозной горки
31.05.2023
В Челябинске во время «ЗаБега.РФ» автобусы на северо-западе изменят свои маршруты
31.05.2023
ЮУТПП приглашает всех желающих к участию в Дне открытых дверей
30.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая (18+)
30.05.2023
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше
В Миассе семилетняя девочка лишилась части пальца при катании с бесхозной горки
05.05.2023
Делом о травме мальчика на детской площадке Челябинска заинтересовался Бастрыкин
29.04.2023
Делом о получении малышом в садике Челябинска травмы заинтересовался Бастрыкин
15.09.2017
Детский сад Челябинска заплатит за травму ребенка
26.04.2017
В Челябинске второклассник получил серьезные травмы в ходе ссоры с учителем. Следователи проводят проверку
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023