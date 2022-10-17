В Челябинске скорая попала в ДТП

В Челябинске спецавтомобиль скорой помощи и «Лада Калина» столкнулись напротив дома № 28 по улице Чичерина.

«Спецавтомобиль двигался по проспекту Победы, пересекал перекресток на красный сигнал светофора с включенной световой и звуковой сигнализацией. В автомобиле скорой помощи находился пациент, которого доставляли в больницу», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирке спецтранспорта, которая сопровождала больного в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция города Челябинска обращается ко всем водителям: будьте внимательны на дорогах, предоставляйте преимущество автомобилям экстренных служб с включёнными спецсигналами.