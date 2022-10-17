17.10.2022
Озёрский «Золотой петушок» открыл 73-й сезон двумя премьерами
17.10.2022
В Челябинске скорая попала в ДТП
17.10.2022
На базе ММК начинает работу межзаводская школа для прокатчиков
17.10.2022
Россиянки не заботятся о своем здоровье
17.10.2022
В Миассе «Урал» столкнулся с троллейбусом
17.10.2022
В Челябинской области продолжают дорожать молоко и яйца
В Челябинске скорая попала в ДТП
Медпомощь потребовалась пассажирке спецтранспорта, которая сопровождала больного
14.10.2022
К чуриловцам вернулась вода
14.10.2022
В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды
22.10.2019
В Челябинске остаются неподключенными к теплу 39 домов и 1 детсад
05.12.2018
Житель частного сектора оставил без воды поселок Новосинеглазово
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022