В Челябинске столкнулись иномарка и минивэн
Происшествия
Сегодня, 19:35
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 22 сентября, на северо-западе Челябинска произошло столкновение иномарки и минивэна. Водитель легковушки госпитализирован.

Информацию об аварии, которая произошла на перекрестке улиц Университетская Набережная и Академика Макеева подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«На этом перекрестке столкнулись минивэн и «КИА Optima». Водитель иномарки госпитализирован. На месте работают оперативные службы, сотрудники скорой помощи, ГИБДД и спасатели», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Все обстоятельства ДТП уточняются.

Фото очевидцев

Автор: 
Инна Шемаева
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