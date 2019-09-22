В Челябинске столкнулись иномарка и минивэн
Происшествия
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Сегодня, 22 сентября, на северо-западе Челябинска произошло столкновение иномарки и минивэна. Водитель легковушки госпитализирован.
Информацию об аварии, которая произошла на перекрестке улиц Университетская Набережная и Академика Макеева подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.
«На этом перекрестке столкнулись минивэн и «КИА Optima». Водитель иномарки госпитализирован. На месте работают оперативные службы, сотрудники скорой помощи, ГИБДД и спасатели», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Все обстоятельства ДТП уточняются.
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