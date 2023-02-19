В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

В Челябинске в субботу, 18 февраля, в аварии с участием трех машин пострадали четыре человека. ДТП произошло в Артиллерийском переулке.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, водитель «Хонды» совершил столкновение с «Ниссаном», который в результате врезался в металлическое ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой».

Пострадавшие в аварии пассажир «Лады Гранты» и три пассажира «Хонды» в сопровождении бригады скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения.