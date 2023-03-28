В Челябинске в теплопункте обнаружен мертвый мужчина

В Челябинске в надземном теплопункте на улице Днепропетровской обнаружен мертвый мужчина, тело которого с горячих труб из железобетонной будки транспортировали спасатели.

Содействие сотрудникам правоохранительных органов оказала дежурная смена мобильного отряда областной поисково-спасательной службы. Стражи порядка узнали о трупе в теплопункте от очевидцев.

Спасатели достали тело из будки после замеров воздуха, проведенных газоанализатором, с применением дыхательных аппаратов СИЗОД и альпинистского снаряжения.

Как сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области, ведется расследование происшествия, в ходе которого правоохранительным органам предстоит установить время, обстоятельства и личность погибшего.