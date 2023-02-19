19.02.2023
В челябинском лицее, где отравились дети, заменили все работников пищеблока
19.02.2023
Жители Челябинской области стали чаще жениться и реже разводиться
19.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке
19.02.2023
В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек
19.02.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.02.2023 по 19.02.2023)
19.02.2023
В Златоусте пожарные спасли из горящего дома 11-летнего мальчика
В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке
19.02.2023
В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека
13.02.2023
В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека
24.11.2022
Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
11.09.2022
Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023