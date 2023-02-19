В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке

В Челябинске в субботу, 18 февраля, водитель иномарки после столкновения с другой машиной сбил двух стоявших на остановке пешеходов.

ДТП произошло на улице Воровского, вблизи дома №34.

«Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил столкновение с иномаркой «Субару», которая в результате выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на двух пешеходов, стоявших вблизи проезжей части на остановке общественного транспорта», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

Пострадавшие были доставлены в больницу.