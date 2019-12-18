В Челябинске воры начали готовиться к Новому году

Чем ближе новогодние праздники, тем чаще в Челябинске стали происходить ночные кражи из магазинов. Воры готовятся в встрече Года крысы и запасаются подарками.

Сегодня, 18 декабря, около пяти часов утра двое молодых людей отправились за новогодними сувенирами в посудную лавку, расположенную в Центральном районе Челябинска. Один из них остался на шухере на улице, чтобы в случае опасности предупредить подельника. А второй разворотив входную дверь пробрался в магазин.

Все происходящее внутри попало в поле зрения камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как лихо в темноте орудует молодой человек. Первое, что его интересует – это рабочее место продавца. Он устраивает там настоящий погром. После этого осматривает полки с товаром. Добычей грабителя стал сотовый телефон и семь тысяч рублей. Сувенирами разжиться он не успел.

«Сотрудники охранного предприятия «Витязь» на месте происшествия были уже спустя четыре минуты после срабатывания сигнализации. Но воришки уже успели скрыться с места происшествия. В ночь совершения преступления шел снег и молодые люди оставили следы на снегу, поэтому удалось выяснить в каком направлении они скрылись», - сообщила официальный представитель ЧОПа Анастасия Пильникова.

Одному из воров уйти с награбленным далеко не удалось. Его задержали и передали полиции. Подельник задержанного, который находился на улице, оказался проворней. Ему удалось скрыться.

«В отделе полиции «Центральный» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Подельника задержанного сейчас его разыскивает полиция.