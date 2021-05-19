В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело о незаконном сносе лесных насаждений в микрорайоне «Парковый» (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Неизвестные вырубили 48 деревьев, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, в апреле 2021 года в районе дома №62 на улице Хариса Юсупова неизвестные снесли 48 деревьев породы «береза», «сосна обыкновенная» и «клен ясенелистный». Ущерб составил один миллион рублей.

При этом разрешения на вырубку Управление экологии и природопользования администрации Челябинска какому-либо хозяйствующему субъекту не выдавало.

Прокуратура поставила ход расследования уголовного дела о незаконном сносе деревьев на контроль.

Напомним, в субботу, 24 апреля в соцсетях появилась информация о вырубке деревьев. В понедельник, 26 апреля, глава Челябинска Наталья Котова обратилась к замглаве Владимиру Шамне прояснить ситуацию с ликвидацией зеленых насаждений.

Шамне ответил, что деревья вырубили для строительства детского сада на 150 мест. Но проверка установила, что зеленые насаждения снесли не на месте будущей стройплощадки.

Позже стало известно, что замглавы перепутал участки, ненамеренно дезинформировав Наталью Котову. После этого прокуратура города организовала проверку информации о сносе деревьев в микрорайоне «Парковый», а материалы проверки направила в полицию.