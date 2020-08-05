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В Челябинске юный дебошир избил посетителей сауны

Происшествия
Сегодня, 16:41
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, который избил двух взрослых мужчин в сауне. Он сломал им носы и спокойно скрылся с места происшествия. Они не смогли ему оказать никакого сопротивления и были госпитализированы.

Четвертого августа около трех часов ночи на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии РФ поступил сигнал «Тревога» из одного из развлекательного комплекса города. Молодой парень избил посетителей. Несмотря на свою крупную комплекцию, пострадавшие не смогли оказать ему сопротивления.

«К прибывшим на место бойцам Росгвардии обратились два посетителя развлекательного комплекса и рассказали, что несколько минут назад у них с неизвестным молодым парнем произошел конфликт. По их словам, в ходе ссоры молодой человек нанес им несколько ударов по лицу, а затем скрылся. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, госпитализировавшая потерпевших», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Россгвардии по Челябинской области.

Известно, что у пострадавших сильно разбиты лица и сломаны носы.

Получив подробные приметы подозреваемого, росгвардейцы принялись отрабатывать близлежащую территорию. Спустя 20 минут, схожий с указанными описаниями молодой парень был задержан возле одного из соседних домов.

«В отделе полиции «Курчатовский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщил сотрудник пресс-службы УМЫД России по городу Челябинску Андрей Яценко.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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