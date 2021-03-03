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В Челябинске задержали грабителя «по горячим следам»

Полицейские Челябинска задержали местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения ограбил пожилую женщину.

В полицию Ленинского района Челябинска обратилась 70-летняя местная жительница, которая рассказала, что возвращалась домой и на нее в подъезде напал неизвестный. Он потребовал снять золотые сережки. Пенсионерка, опасаясь за свою жизнь, сопротивляться не стала и отдала драгоценности.

По «горячим» следам оперативниками был задержан 36-летний местный житель. Ранее он был судим за грабеж и мошенничество. Также в его послужном уголовном списке есть «наркотическая» статья.

«При задержании полицейские обнаружили при нем залоговую квитанцию на золотые изделия. Кроме того, установлено, что на момент совершения грабежа подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, за что был привлечен к ответственности в виде административного ареста в соответствии со статьей 6.9 КоАП - «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Ранее аналогичные преступления в Челябинске происходили только в августе 2019 года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Преступление было раскрыто по «горячим» следам во многом благодаря тому, что пострадавшая сразу обратилась в полицию и запомнила приметы грабителя.

«Напоминаем о необходимости незамедлительного обращения в полицию в случае совершения каких-либо противоправных деяний с целью незамедлительного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим» следам», - сказал начальник дежурной части УМВД России по городу Челябинску Евгений Панкратов.

Прием заявлений осуществляется круглосуточно.