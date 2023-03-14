В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области совместно с коллегами из УФСИН по Самарской области задержали беглого заключенного. Он пытался скрыться в Челябинске.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова, осужденный был задержан в ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН России по Челябинской области совместно с коллегами из Самарского региона. Он этапирован обратно.