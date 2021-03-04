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В Челябинске задержан не брезгливый серийный вор

Сотрудники полиции Челябинска задержали серийного вора, который не брезговал ничем. Брал все, что плохо лежит – резиновые лодки, шины, шуроповерты. «Погорел» мужчина на краже горных велосипедов.

В полицию Советского района Челябинска обратился местный житель, который сообщил, что с территории его частного дома по улице Паровозной неизвестный похитил два горных велосипеда.

Оперативниками по «горячим» следам был задержан неработающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 39-летний мужчина.

«Он незаконно проник на территорию дома, перекинул через забор двухколесные транспортные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении. Всего полицейскими установлено девять эпизодов противоправной деятельности подозреваемого на территории Советского района. Аналогичным способом злоумышленник похищал чужое имущество с придомовых территорий, в частности резиновую лодку, шуруповерт, шины и прочее», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Часть украденного воришка успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находиться под подпиской о невыезде.