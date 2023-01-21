«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники полиции Челябинска предоставили уникальную возможность подрастающему поколению познакомиться с работой стражей порядка областного центра. В этом году в гости правоохранители пригласили студентов ЧелГУ. Учащимся стражи порядка раскрыли секреты своей службы.

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Челябинска провели для студентов факультета психологии ЧелГУ обзорную экскурсию по зданию и музею полка, в котором собрано много интересных вещей и предметов, связанных с обмундированием полицейских, вооружением и специальными средствами, а также спецификой работы наружных нарядов полиции.

«Также студентов познакомили с автопарком подразделения. Ребята посмотрели, какими техническими средствами оснащен патрульный автомобиль, а также увидели отсек для перевозки задержанных лиц», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

По завершении экскурсии студенты пообщались со служебной собакой. Она под чутким руководством полицейского-кинолога старшего прапорщика полиции Алексея Вауллина показала ребятам свои умения в выполнении команд.

Студенты задавали интересующие вопросы о работе сотрудников патрульно-постовой службы полиции и отметили, что узнали для себя много новой полезной информации.