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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фото: УМВД России по городу Челябинску

«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники полиции Челябинска предоставили уникальную возможность подрастающему поколению познакомиться с работой стражей порядка областного центра. В этом году в гости правоохранители пригласили студентов ЧелГУ. Учащимся стражи порядка раскрыли секреты своей службы.

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Челябинска провели для студентов факультета психологии ЧелГУ обзорную экскурсию по зданию и музею полка, в котором собрано много интересных вещей и предметов, связанных с обмундированием полицейских, вооружением и специальными средствами, а также спецификой работы наружных нарядов полиции.

«Также студентов познакомили с автопарком подразделения. Ребята посмотрели, какими техническими средствами оснащен патрульный автомобиль, а также увидели отсек для перевозки задержанных лиц», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

По завершении экскурсии студенты пообщались со служебной собакой. Она под чутким руководством полицейского-кинолога старшего прапорщика полиции Алексея Вауллина показала ребятам свои умения в выполнении команд.

Студенты задавали интересующие вопросы о работе сотрудников патрульно-постовой службы полиции и отметили, что узнали для себя много новой полезной информации.

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В понедельник, 23 января 2023 года, в Южноуральске (Челябинская область) будет открыто государств
20.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Ватерпольная «Уралочка» набирает ход

18.01.2023 10:44

В Челябинской области продолжают выявлять случаи заражения гепатитом А

18.01.2023 10:42

Медведи в зоопарке вышли из спячки

18.01.2023 10:28

Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год

18.01.2023 10:14

Бывший директор «Челябоблинвестстроя» останется в СИЗО

18.01.2023 10:14

В Челябинской области за первую рабочую неделю подорожали семь социально значимых продуктов

18.01.2023 09:51

В медколледже Кыштыма заменят окна, а до конца недели замерзающие студенты будут на дистанте

17.01.2023 20:53

В ночь Крещенский Сочельник в Челябинской области подморозит до минус 30 градусов

17.01.2023 20:44

В среду у православных – Крещенский Сочельник