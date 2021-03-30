В Челябинске задержан сотрудник банка, который «слил» базу данных клиентов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении банковского сотрудника, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, из корыстной заинтересованности».

По данным следствия, в период октября – декабря 2020 года подозреваемый, являясь финансовым консультантом операционного офиса одного из банков и имея доступ к базе данных клиентов банка, передал заинтересованному лицу через мессенджер персональные данные более 100 граждан, получив за это не менее 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.