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В Челябинской области ДТП с большегрузом, смявшим иномарку на М-5, переросло в уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой автомобиль Киа Соренто оказался смят между двумя большегрузами под Симом на трассе М-5 в Челябинской области. Водитель легковушки погиб на месте.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по факту ДТП возбудили уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас назначен ряд экспертиз.

Напомним, жуткая авария произошла 13 марта в Ашинском районе на 1591 километре автодороги Москва-Челябинск в 17 часов 50 минут. По данным регионального полицейского Главка, у машины МАЗ-6425 с полуприцепом под управлением 40-летнего водителя на спуске отказали тормоза. Большегруз смял легковушку Киа Соренто, которая от удара залетела под прицеп попутного автомобиля Скания.

На месте аварии погиб 38-летний водитель иномарки.