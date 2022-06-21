21.06.2022
Челябинские джазмены стали участниками самого масштабном джазового фестиваля России
21.06.2022
В Челябинске проверят сомнительный контракт на повторный капремонт 14 домов
21.06.2022
В Челябинске водитель маршрутки потребовал от юной пассажирки выйти в ответ на ее просьбу не материться
21.06.2022
В Миассе планируют построить крытый скалодром
21.06.2022
В Челябинской области от бешенства погибла восьмая по счету лиса
21.06.2022
Челябинец задержан за ложное сообщение об опасном предмете в районном военкомате
В Челябинской области от бешенства погибла восьмая по счету лиса
08.06.2022
В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака
23.05.2022
В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса
04.05.2022
В Челябинской области бешенство унесло жизни 30 домашних и диких животных
04.04.2022
Челябинская область оказалась самым неблагополучным регионом России по бешенству
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022