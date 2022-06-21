В Челябинской области от бешенства погибла восьмая по счету лиса

В Нагайбакском районе Челябинской области от бешенства погибла бешеная лиса. Данный диагноз был лабораторно подтвержден 16-го июня.

Как отмечает пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, дикое животное умерло 16-го июня в поселке Куликовский.

Населенный пункт, где выявлен факт заражения рыжей хищницы смертельным вирусом, объявлен неблагополучным. По распоряжению правительства Челябинской области там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

По словам Татьяны Нахтигаль, с начала года на территории региона от бешенства погибло 34 животных: 15 собак, две енотовидные собаки, восемь лис, семь кошек и две декоративных крысы.