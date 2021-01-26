В Челябинской области за сутки пять классов одной школы отправили на карантин по ОРВИ

ММК опубликовал операционные результаты за 2020 год

Экс-полицейская из Озерска, которая спрятала две иномарки, заплатит 3,5 миллиона рублей

Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском появятся три новых «лепестка»

Военные назвали гибель курсанта, выпавшего из окна в Челябинске, несчастным случаем

Кайфового полицейского задержали, когда он забирал «закладку»

В Челябинской области отец подозревается в избиении подростка

В Златоусте Челябинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего отца, подозреваемого в истязании 14-летнего сына. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР региона Владимир Шишков.

По версии следствия, в Златоусте подозреваемый, будучи в алкогольном опьянении, на протяжении декабря прошлого года неоднократно бил своего 14-летнего сына.

Следы побоев заметила мать подростка. Она и обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело об истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ).

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения, - прокомментировал Шишков. - Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем СК в органы опеки будет направлена информация об инициировании вопроса о лишении подозреваемого родительских прав».