В Челябинской области передано в суд дело экс-сотрудника регионального полицейского главка, вымогавшего деньги у бизнесмена

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о покушении на хищение денежных средств учредителя коммерческой организации Артура Никитина. Фигурантом выступает экс-сотрудник регионального полицейского главка Алексей Журавлев. Его подельнику – бывшему судебному приставу Дмитрию Дубынину – уже вынесен приговор.

Бывший сотрудник полиции Челябинской области обвиняется по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«По версии следствия обвиняемый с соучастником (бывший судебный пристав Дмитрий Дубынин, в отношении которого вынесен приговор) в период с апреля по декабрь 2019 года, осведомленный о расследуемом уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов, покушался на хищение денежных средств в сумме не менее 25 миллионов рублей, принадлежащие учредителю коммерческой организации, под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела путем передачи денежных средств неустановленным должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов Челябинской области», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Потерпевший Артур Никитин передал часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей, предполагаемых к передаче неустановленным должностным лицам правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 19 августа, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор подельнику Журавлева, бывшему судебному приставу Дмитрию Дубынину, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Суд оставил Дубынина на свободе. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.