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В Челябинской области похитителю трансформатора повезло остаться в живых

В Челябинской области в суд передано дело о краже энергооборудования в селе Красносельское Увельского района. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал», добавив, что хищение по счастливой случайности обошлось без трагических последствий для мужчины.

По данным пресс-службы, осенью прошлого года сотрудники полиции по горячим следам задержали 35-летнего подозреваемого в кражах электросетевого оборудования.

«Трансформаторная подстанция была разграблена, силовой трансформатор вырван с площадки и сброшен на землю, масло слито, похищена обмотка. Только благодаря стечению обстоятельств инцидент обошелся без трагических последствий для вора: данная трансформаторная подстанция ранее использовалась для питания электроустановок», - рассказали в пресс-службе.