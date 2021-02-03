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В Челябинской области сотрудники гостиницы обвиняются в убийстве коллеги

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В Челябинской области сотрудники гостиницы обвиняются в убийстве коллеги

В Сатке (Челябинская область) работники гостиничного дома обвиняются в расправе над своим коллегой, тело которого после убийства они выбросили в водоем гидротехнического сооружения. Момент транспортировки трупа попал на видео, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СКР региона Владимир Шишков.

По версии следствия, конфликт произошел ночью 29 января в одном из помещений гостиничного дома в Сатке.

«По версии следствия, двое сотрудников данной организации, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта с целью убийства нанесли удары в область головы сотруднику гостиничного дома, который находился в помещении с ними», - рассказал обстоятельства произошедшего Шишков.

Чтобы скрыть убийство, сообщники сбросили тело мужчины в водоем гидротехнического сооружения, который находится рядом с гостиничным домом.

«Есть видео с камер видеонаблюдения, где обвиняемые транспортируют тело», - добавил Шишков.

Двоим сотрудникам гостиничного дома предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (пункт «ж» часть вторая статьи 105 УК РФ). По ходатайству следователя им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.