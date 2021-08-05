В Челябинской области в ДТП с легковушкой и внедорожником погиб подросток

В Каслинском районе Челябинской области произошло жуткое ДТП с участием машин Renault Logan и Range Rover. В аварии погиб 16-летний подросток, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД региона.

Авария произошла четвертого августа в 15:30 на 30 километре автодороги Усть-Багаряк-Тюбук. По предварительным данным, 43-летний водитель машины Renault Logan выезжал с прилегающей дороги на главную. Он не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества в движении авто Range Rover под управлением 35-летнего водителя.

Внедорожник буквально протаранил легковушку. Обе машины выбросило с дороги в кювет. Погиб подросток, который сидел в Renault Logan.

“В настоящие время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Все участники ДТП жители Свердловской области, автомобиль Range Rover ехал в сторону дома”, - сказали в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области.