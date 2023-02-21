21.02.2023
УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области
21.02.2023
С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России
21.02.2023
Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи
21.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло почти в два раза
21.02.2023
В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки
21.02.2023
На Таганае создают место экологических встреч
В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки
04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
03.02.2023
На трассе в Сосновском районе опрокинулся грузовик, водитель погиб
31.01.2023
На трассе М-5 в Челябинской области грузовик насмерть задавил пешехода
08.05.2022
По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023