В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки

В ДТП на территории Брединского района Челябинской области, которое произошло накануне, 20 февраля, получил смертельные травмы водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» - мужчина 1975 года рождения.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 13 часов 30 минут на 75-м километре автодороги Кизильское-Бреды-Мариинское.

Водитель «Лады» совершал обгон во время снегопада (на участке, где этот маневр разрешен). Не убедившись в безопасности маневра, мужчина допустил столкновение с ехавшим навстречу автомобилем ГАЗ-278422, за рулем которого находился молодой человек 1991 года рождения.

От полученных в ДТП травм водитель «Лады Гранты» скончался в больнице.

Отметим, сегодня, 21 февраля, в Челябинской области продолжаются снегопады. В региональном управлении ГИБДД отмечают: из-за погодных условий повышена вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Областная Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, призывает автомобилистов не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не совершать резких маневров.

«Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения», - сообщили в управлении ГИБДДД по Челябинской области.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути водителям рекомендуют обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.