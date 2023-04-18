В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества после неоднократного отключения водоснабжения в микрорайонах поселка Западный (Сосновский район), сообщает региональное управление СКР. Устанавливаются виновные должностные лица.

По версии следствия, должностными лицами ООО «ЮжУралводоканал» допущены нарушения по обеспечению услуг водоснабжения, повлекшие нарушения прав жителей жилых комплексов Сосновского района.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Представлен соответствующий доклад в центральный аппарат СК России.

В настоящее время проводятся комплекс необходимых следственных действий по установлению обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

Напомним, из-за аварии на водозаборной станции жители нескольких микрорайонов поселка Западный в Сосновском районе почти трое суток (с восьмого по десятое апреля) оставались без воды. По данным «ЮжУралВодоканал», причиной нарушения водоснабжения стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление.

В минувшие выходные (с вечера 14 апреля до 16 апреля) водоснабжение вновь ограничили. Жители обратились за помощью к губернатору, написали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

Жители требуют пересчитать им плату за водоснабжение. Но об этом пока речи не идет. Никто - ни ЮУВК, ни представители власти – не дали свои разъяснения, а предусматривается ли в таких случаях проведение перерасчета и куда нужно обращаться.