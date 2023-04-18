18.04.2023
В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело факту отравления подростка вейпом
18.04.2023
Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в 2023 году не будет
18.04.2023
Общество «Динамо» празднует вековой юбилей
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение
18.04.2023
В Челябинске началась проверка гарантийных участков улично-дорожной сети
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение
17.04.2023
Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
26.01.2023
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об отсутствии горячей воды в доме Челябинска
26.01.2023
Причины тайного путешествия 13-летней жительницы Бурятии в Челябинск устанавливает СК
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023