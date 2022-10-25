25.10.2022
Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению
25.10.2022
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона
25.10.2022
«Орлан» начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом в ноябре
25.10.2022
В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков
25.10.2022
Челябинский «Апостол» говорит огромное спасибо всем землякам за доставленную на передовую помощь
25.10.2022
«Манекен» приглашает на экспериментальные постановки (16+)
В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков
Женщины делали тайники-закладки у железнодорожных путей
08.02.2018
Пьяного наркомана привлекут за дебош в поезде
12.01.2018
Опасный разбор: полетаевские подростки вмешались в работу железнодорожного оборудования высокого напряжения
02.11.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали челябинца, курившего в самолете
03.08.2017
В Челябинске начальник требовал, чтобы подчиненные перечисляли ему часть своей зарплаты
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022