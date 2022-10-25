В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков

В Карталах (Челябинская область) сотрудники транспортной полиции с задержали двух сбытчиц наркотиков. Пакетики с гашишем и «солью» они раскладывали возле железнодорожных путей. Женщины заключены под стражу.

Две жительницы поселка Фершампенуаз попытались заработать, раскладывая пакетики с наркотиками у железнодорожного перегона «Карталы – Начальное». Транспортная полиция задержала их с поличным - 50 пакетиками с растительным веществом и 20 свертками с порошкообразным веществом серого цвета.

«Экспертиза установила, что в 50 представленных образцах находится растительное наркотическое средство «Гашиш», в других 20 пакетиках – синтетический наркотик - «Соль». Общая масса изъятых наркотиков составила около 50 граммов, что является крупным размером», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Наркотики дамы приобрели через Интернет для дальнейшего сбыта на территории Челябинской области. До момента задержания они уже успели сделать 29 тайников-закладок.

Следственным отделом в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, суд постановил заключить их под стражу.