В Челябинской области задержаны браконьеры за охоту в заказнике

В Пластовском районе Челябинской области за незаконную охоту задержаны два браконьера. Мужчины 42 лет и 21 года убили косулю на территории ООПТ «Санарский государственный природный комплексный заказник».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в отношении браконьеров заведено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ. Мужчинам грозит штраф до миллиона или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ущерб, причиненный министерству экологии Челябинской области, оценили в 40 тысяч рублей.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.