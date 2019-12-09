В Челябинской области зарегистрированы новые случаи бешенства

На территории Челябинской области зарегистрированы три случая бешенства животных. В дачном товариществе «Песчанное озеро» Аргаяшского района это заболевание было выявлено у енотовидной собаки. В поселках Каракуль и Роза бешенством заразились кошки.

Подготовлены проекты распоряжений Правительства Челябинской области об установлении ограничительных мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории данных неблагополучных пунктов Челябинской области.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 66 случаев бешенства животных в 58 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрированы 44 случая.

Россельхознадзор рекомендует сделать прививку против бешенства своим домашним животным, не контактировать с дикими животными, своевременно представлять их для проведения обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий,

Со всеми вопросами нужно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефону: 265-38-74.