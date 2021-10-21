В Челябинской области зарегистрированы новые случаи гибели животных от бешенства

С начала октября в Челябинской области от бешенства погибли четверо животных.

В Магнитском сельском поселении Агаповского района от смертельного вируса пала корова, в Кочердыкском сельском поселении Октябрьского района – енотовидная собака. В селе Фершампенуаз Нагайбакского района бешенство стало причиной гибели кошки, в поселке Черниговский Агаповского района – собаки.

Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, во всех четырех населенных пунктах установлены ограничительные мероприятия. По распоряжению правительства региона в данных территориях введен карантин.

Татьяна Нахтигаль напомнила, что всего с начала текущего года в Челябинской области от бешенства пали 58 животных в 53-х неблагополучных пунктах: три коровы, 23 лисы, одна енотовидная собака, 14 собак и 17 кошек.

Челябинская область стабильно входит в число регионов Российской Федерации с наибольшим количеством смертей животных от данного вируса.