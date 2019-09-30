В Чесменском районе Газель залетела под грузовик
Происшествия
Сегодня, 13:21

В аварии на трассе в Чесменском районе один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие – вахтовики, которые возвращались домой из Сургута. Предположительно, виновник аварии уснул за рулем.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 30 сентября. Около пяти часов утра на 17 километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на территории Чесменского района, 33 –летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-32123, по предварительной информации, уснул за управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Хино Ренжер.

«В результате ДТП в автомобиле ГАЗ погиб 36-летний пассажир, пострадали пять человек - водитель и еще четыре пассажира. Три человека госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области

В настоящее время сотрудниками устанавливаются все обстоятельства происшествия. Все пострадавшие жители Оренбургской области возвращались с работы из Сургута.

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