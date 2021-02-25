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В Карталах осудили автоледи, сбившую ребенка на пешеходном переходе

Карталинский городской суд вынес приговор автоледи, которая сбила на пешеходном переходе бабушку с шестилетней внучкой. Женщине назначили ограничение свободы со штрафом в полмиллиона рублей, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Осужденная в октябре 2019 года, в дневное время, управляя автомобилем, не уступила дорогу и совершила наезд на пешеходов (девочку и ее бабушку), переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на одной из центральных улиц города Карталы», - рассказала обстоятельства произошедшего Мамаева.

Девочка получила тяжкий вред здоровью. Женщину признали виновной по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

С учетом признания вины суд назначил автомобилистке ограничение свободы на один год с лишением права садиться за руль на один год и шесть месяцев.

«Также с осужденной взыскано 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением», - подытожила Мамаева.