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В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле

Происшествия
Сегодня, 10:20
Автор: 
Инна Шемаева

В Карталах (Челябинская область) сотрудники полиции задержали водителя, который устроил ДТП в пьяном виде. После аварии машина загорелась. Мужчине удалось выбраться из авто. Он не пострадал.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Карталы-Великопетровка автомобиль марки «Пежо» совершил съезд в кювет, где впоследствии произошло возгорание транспортного средства.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ОГИБДД было установлено, что водитель транспортного средства, житель поселка Локомотивный находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает начальник ОГИБДД МО МВД России "Карталинский" капитан полиции Максим Перепелица.

Также полицейскими было установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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