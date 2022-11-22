В Карталах задержан любитель чужих герефордов

В Карталах (Челябинская область) полицейские задержали местного жителя, который обнаружив в загоне чужого герефорда, решил присвоить себе дорогостоящего быка и, воспользовавшись ситуацией, продать его и пополнить свой семейный бюджет. В объявлениях о продаже цена на таких бычков варьируется от 20 до 240 тысяч рублей.

В полицию обратился житель поселка Новокатенино Карталинского района. Он сообщил, что у него кто-то похитил быка породы герефорд.

Оперуполномоченные уголовного розыска быстро нашли вора.

«Им оказался ранее не судимый житель соседнего села. Задержанный пояснил, что вечером, проверяя скот, вернувшийся с выпаса, он обнаружил в карде чужого быка. Он не стал сообщать пастуху о своей находке, а решил воспользоваться ситуацией и продал животное», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело.