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В Копейске будут судить участников ОПГ, похищавших средства материнского капитала

Происшествия
Сегодня, 12:25

Прокуратура Копейска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении 14 участников ОПГ, похищавших средства материнского капитала. Ущерб, причиненный потерпевшим и пенсионному фонду, составил свыше 8,5 миллионов рублей.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей региона. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация и участие в преступном сообществе», «Мошенничество, совершенное организованной группой» и «Вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере».

«По версии следствия участники преступной организации в период 2013-2017 годов на территории Челябинской области совершали мошенничества под предлогом оказания риэлторских услуг и выдачи денежных займов для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала и вымогательствами под предлогом возврата долговых обязательств. В целях хищения имущества соучастники убеждали женщин – держателей сертификатов заключать договоры займа для улучшения жилищных условий с подконтрольными кредитными организациями», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Потерпевшие обращались в территориальный Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на погашение долга по заключенным фиктивным договорам займа. Перечисленные на расчетные счета кредитных организаций денежные средства присваивали участники преступного сообщества.

Ущерб, причиненный потерпевшим и территориальному органу Пенсионного фонда РФ, составил свыше 8,5 миллионов рублей.

 

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