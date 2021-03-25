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В Копейске неизвестный расстрелял собаку прямо на территории школы

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В Копейске неизвестный расстрелял собаку прямо на территории школы

В Копейске (Челябинская область) неизвестный расстрелял собаку прямо на территории школы. Мертвого пса нашли учащиеся. Полиция начала проверку.

Информация о расстреле собаки появилась в социальных сетях. Местные школьники пишут, что они постоянно подкармливали пса. Животное никогда не проявляло являло агрессии, а на ухе была бирка зеленого цвета. Известно, что это была собака из приюта, она привита и стерилизована.

«Сообщение по информации в социальной сети зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято решение в соответствующим законодательством Российской Федерации.