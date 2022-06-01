В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» на территории Копейска задержан житель Тюмени, у которого изъяли почти одиннадцать килограммов мефедрона.Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Мужчину задержали в лесном массиве около автодороги Челябинск – Троицк. При личном досмотре оперативники обнаружили у него около пяти килограммов порошкообразного вещества. Еще почти шесть килограммов аналогичной субстанции полицейские изъяли из тайника в лесу. По результатам исследования установлено, что обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком мефедрон. По предварительным, наркосредство планировалось распространять на территории различных субъектов Российской Федерации, распределяя его по тайникам-закладкам.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), санкция которой предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что незаконная деятельность тюменца была пресечена в рамках проходившей комплексной оперативно-профилактической операции «Канал – Второй барьер». В рамках работы проводились мероприятия по перекрытию каналов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, пресечению деятельности наркогруппировок, подпольных нарколабораторий, а также направленные на изъятие из незаконного оборота оружия. В ходе операции изъято свыше 16 килограммов наркотиков, 15 единиц огнестрельного оружия, выявлено 135 наркопреступлений, в числе которых три наркопритона и культивирование наркосодержащих растений, а также пресечено 111 административных правонарушений в данной сфере.