01.06.2022
В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона
01.06.2022
Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС
01.06.2022
Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание
01.06.2022
В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости
31.05.2022
За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить
31.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое июня
В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона
19.05.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков
16.05.2022
В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»
11.05.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию
30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022